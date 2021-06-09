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9 Haz 2021 16:20

Avrupalılara göre Türkiye AB için 'en büyük tehdit unsuru'

Avrupalılara göre Türkiye AB için 'en büyük tehdit unsuru'

Avrupa'da yapılan geniş çaplı bir anket Avrupalıların Türkiye'yi tehdit unsuru ve sorun olarak gördüğünü ortaya koydu.

Avrupa'da yapılan geniş çaplı bir anket Avrupalıların Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit unsuru ve sorun olarak gördüğünü ortaya koydu.

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından hazırlanan bir rapor için yapılan anket Covid-19 pandemisi sırasında da Avrupa Birliği'ne olan güvenin de yıkıldığını gösteriyor.

Başta Almanya (%55), Fransa (%62) ve İtalya (%57) olmak üzere halkın çoğunluğu AB'nin "arızalanmış" olduğunu ancak yine de hala gerek Covid-19 gerek diğer uluslararası krizler için gerekli bir araç olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de salgındaki kötü performansa rağmen küresel bir aktör olabilmek adına üyeler arasında daha fazla işbirliği olması destek buluyor.

Kaynak: Euronews

News Code 1894931
https://tr.mehrnews.com/news/1894931/

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