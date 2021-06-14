Erdoğan-Biden görüşmesi: Gündemde İran da var

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan görüşme için bir açıklamada bulundu.

Amerikan medyasına göre, Biden ile Erdoğan'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "Bu görüşmede, İran ve Suriye ile ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Türkiye'nin bu ülkedeki olası rolü ile 'değerler, insan hakları ve diğer konulardaki önemli farklılıklar' da ele alınacak." dedi.

Söz konusu görüşme, iki ülke ilişkilerinin gergin olduğu bir sırada gerçekleşiyor.

İki isim birbirlerini yıllardır tanısa da görüşme ilk defa iki devlet liderini biraraya getiriyor. Bu, Biden’ın başkan olarak Erdoğan’la ilk görüşmesi olacak.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık konuları NATO müttefikleri açısından beklenmedik şekilde fazla. Amerika’nın Suriye’deki Kürtler'e desteği, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi ve Nisan ayında Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesi.