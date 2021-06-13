Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalar

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz.

Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz.

Karabağ zaferi kalıcı istikrarın kapısını aralamıştır

NATO Zirvesi sonrasında kardeşim Aliyev ile davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır. Süreç içerisinde Azerbaycan Karabağ'da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık işgale son vermiştir. Karabağ Zaferi kalıcı istikrarın kapısını aralamıştır.10 Aralık 2020'de Bakü'de düzenlenen Zafer Geçit Töreni'ni izlemiştim. Bu kez zaferin kazanıldığı topraklara gideceğiz. Şuşa'yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran'da A Milli Futbol Takımımızın Galler'le oynayacağı maçı da Aliyev ile izleyeceğiz.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Biden ile ikili ilişkileri ele alacağız. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil.

F-35'ler ve silah anlaşmaları

Savunma sanayiine yönelik masa üstünda kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu ABD sözleşmeye uymadı. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık.

Afganistan meselesi

(ABD'nin Afganistan'dan çekilme hazırlığı) Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye.