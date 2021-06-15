Yemen'de yılbaşından bu yana 37 bin kişi göç etti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki savaş nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 37 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı. IOM'dan yapılan açıklamada, "1 Ocak ile 12 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında 6 bin 121 aile göç etmek zorunda kaldı" bilgisi verildi.

Bu ailelerin, toplam 36 bin 726 kişiden oluştuğu aktarılan açıklamada, sadece 6-12 Haziran tarihlerinde 1014 kişiden oluşan 169 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

TRT’nin aktardığı habere göre en çok göçün Taiz, Dali ve Hudeyde kentlerinden yaşandığı belirtilen açıklamada, Yemen'de savaşın başından bu yana göçmen durumuna düşen toplam kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.