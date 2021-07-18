  1. Siyaset
18 Tem 2021 16:10

İran-Yemen ilişkileri Sana'da ele alındı

İran-Yemen ilişkileri Sana'da ele alındı

İran’ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz Bin Habtur ile görüştü.

İran’ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz Bin Habtur ile görüştüğünü duyurdu.

İrlu, İran ile Yemen arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görümede İran'ın adilce bir barışın sağlanması için Yemen'e desteğini vurguladı.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz Bin Habtur da İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminin başarılı bir şekilde yapıldığını tebrik ederek, bunun bölge ve Direniş Ekseni üzerinde büyük etkisi olacağını söyledi.

News Code 1895835
https://tr.mehrnews.com/news/1895835/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler