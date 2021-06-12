Yemen'de Suudi Arabistan karşıtı protesto

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan'ın Yemen’de işlediği cinayetlerinin devam etmesini protesto etmek için Taiz vilayetinde toplanan binlerce Yemenli vatandaş gösteri düzenledi.

Gösterilere katılan Yemen halkı Suudi Arabistan karştı sloganlar atarak Yemen’in farklı bölgelerine yapılan saldırıların durdurulmasını istedi. Protesto gösterilerinde ayrıca ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.