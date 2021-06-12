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12 Haz 2021 16:32

Yemen'de Suudi Arabistan karşıtı protesto

Yemen'de Suudi Arabistan karşıtı protesto

Suudi Arabistan'ın Yemen’de işlediği cinayetlerin devam etmesini protesto etmek için Taiz vilayetinde toplanan binlerce Yemenli vatandaş gösteri düzenledi.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan'ın Yemen’de işlediği cinayetlerinin devam etmesini protesto etmek için Taiz vilayetinde toplanan binlerce Yemenli vatandaş gösteri düzenledi.

Gösterilere katılan Yemen halkı Suudi Arabistan karştı sloganlar atarak Yemen’in farklı bölgelerine yapılan saldırıların durdurulmasını istedi. Protesto gösterilerinde ayrıca ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.  

News Code 1894984
https://tr.mehrnews.com/news/1894984/

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