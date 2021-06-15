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15 Haz 2021 20:08

ABD'de silahlı kavga: 4 ölü, 4 yaralı

ABD'de silahlı kavga: 4 ölü, 4 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Chicago polisinden yapılan açıklamada, şehrin güney kısmındaki Englewood Mahallesi'nde yerel saatle 05.45 civarında duyulan silah sesleri üzerine olay yerine intikal edildiği bilgisi paylaşıldı.

4 ölü, 4 yaralı

Bir evde başlayan tartışma üzerine çıktığı anlaşılan silahlı kavgada 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 4 kişinin de civardaki hastanelere kaldırıldığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayın geçtiği bölgenin trafiğe kapatıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.

TRT Haber

News Code 1895067
https://tr.mehrnews.com/news/1895067/

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