Rusya'dan bir heyet türizm için Türkiye'ye geliyor

Türkiye'deki koronavirüs önlemlerini yerinde incelemek üzere beklenen Rus resmi heyetinin bugün Türkiye'ye geleceği bildiriliyor.

Sektörün Rusya'daki yayın organlarında tourdom.ru, Türk turizm sektörü kaynaklarına dayanarak, resmi heyetin Türkiye programını yayınladı.

Buna göre özel bir uçakla çarşamba sabahı Antalya'ya gelmesi beklenen heyet, Calista Luxury Resort otelinde kalacak.

Heyetin denetim yapacağı oteller arasında Maxx Royal Belek Golf Resort, Selectum, Gloria, Land of Legends ve Akra sıralandı.

Türk yetkilerin "Safe Turizm" (Güvenli Turizm) önlemleri hakkında Rus heyetine brifing vereceği belirtildi.

Heyet ayrıca acil servis hizmetlerini inceleyecek, PCR test merkezlerinde bulunacak, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek.

Heyetin 19 Haziran'da ziyaretini tamamlayarak Moskova'ya dönmesi bekleniyor.

Rus resmi makamlarının 21 Haziran'a kadar olan Türkiye'ye charter uçuş yasağı ile ilgili kararını, heyetin raporuna dayanarak alması bekleniyor.

Kaynak: Turizmajansi.com