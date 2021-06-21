  1. Turizm
21 Haz 2021 12:06

İran'da turizm ve el sanatları sergisi

İran'da turizm ve el sanatları sergisi

İran'ın Huzistan eyaletinde yer alan Abadan ve Hürremşehr kentlerindeki el sanatlarıyla uğraşan usta sanatçıların katılımıyla kurulan turizm ve el sanatları sergisi halkın ziyaretine açıldı.

 Abadan ve Hürremşehr kentlerindeki el sanatlarıyla uğraşan usta sanatçıların katılımıyla kurulan turizm ve el sanatları sergisi halkın ziyaretine açıldı.

İran'da turizm ve el sanatları sergisi

Bu sergi 20 Haziran Pazartesi gününe kadar Abadan'ın Fars Körfezi pazarında her gece açık olacak. Bu yörenin en önemli el sanatlarından biri hasır örme sanatıdır.

İran'da turizm ve el sanatları sergisi

İran'da turizm ve el sanatları sergisi

Genelde İran'a gelen turisterin ilgisini çeken hasır örme sanatı Abadan ve Hürremşehr'in geçmişten günümüze var olmuş el sanatlarıdan biridir. 9 binlik tarihi olan hasır örme sanatı bu topraklardaki kadınların keçimini sağlayan geneleksel el sanatı olarak biliniyor. Kurumuş saz gövdelerinin birbirine geçirilmesiyle örülen bu hasırlarla genellikle sebet ve halı dokunmaktadır.

İran'da turizm ve el sanatları sergisi

News Code 1895236
https://tr.mehrnews.com/news/1895236/

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