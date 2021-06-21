İran'da turizm ve el sanatları sergisi

Abadan ve Hürremşehr kentlerindeki el sanatlarıyla uğraşan usta sanatçıların katılımıyla kurulan turizm ve el sanatları sergisi halkın ziyaretine açıldı.

Bu sergi 20 Haziran Pazartesi gününe kadar Abadan'ın Fars Körfezi pazarında her gece açık olacak. Bu yörenin en önemli el sanatlarından biri hasır örme sanatıdır.

Genelde İran'a gelen turisterin ilgisini çeken hasır örme sanatı Abadan ve Hürremşehr'in geçmişten günümüze var olmuş el sanatlarıdan biridir. 9 binlik tarihi olan hasır örme sanatı bu topraklardaki kadınların keçimini sağlayan geneleksel el sanatı olarak biliniyor. Kurumuş saz gövdelerinin birbirine geçirilmesiyle örülen bu hasırlarla genellikle sebet ve halı dokunmaktadır.