İran turistlere kapılarını açıyor

İran Turizm Bakan Yardımcısı Veli Teymuri, geçtiğimiz yıl koronavirüsünün patlak vermesinden bu yana turistlere vize verme işleminin durdurulduğunu belirterek, “İran sınır kapılarının turistlere yeniden açılması için dışişleri, içişleri ve sağlık bakanlıklarıyla ilk anlaşmalar yapılmıştır. Seyahat protokollerinin nihai olarak hazırlanması ve onaylanmasının ardından Temmuz ayında turistlere vize verme işlemi devam edecektir.” dedi.

Teymuri, “Sınırların yeniden açılması için zemin hazırlamak gerekiyor. Özellikle koronavirüün patlak vermesinden sonra oluşan atmosferle turistlerin birdenbire İran'a seyahat etmeleri beklenemez” ifadelerinde bulundu.