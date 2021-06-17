Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'de

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını duyurmuştu.

Hatipzade, "Sayın Zarif Forum sırasında bir dizi üst düzey yetkili ve katılımcı dışişleri bakanlarıyla görüşecek ve İran-Türkiye-Afganistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak edecek." demişti.

İran medyasına göre Zarif, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarını buluşturacak forumda bir konuşma gerçekleşitirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün forum hakkında yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabıyla 18 Haziran'da başlayacağını ve 20 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, bu forumun geçen sene salgın nedeniyle yüz yüze yapılamadığını, dijital ortamda gerçekleştirildiğini anımsattı.

Forumun ana temasının "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olduğunu belirten Çavuşoğlu, forumun Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan unsurun diplomasi alanına odaklanmış olması olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, forumda diplomasiyi ilgilendiren her konunun yaratıcı, vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülmesini istediklerini dile getirdi.