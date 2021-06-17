İran, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

İran'dan üst düzey bir heyet 18-20 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün forum hakkında yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabıyla 18 Haziran'da başlayacağını ve 20 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, bu forumun geçen sene salgın nedeniyle yüz yüze yapılamadığını, dijital ortamda gerçekleştirildiğini anımsattı.

Forumun ana temasının "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olduğunu belirten Çavuşoğlu, forumun Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan unsurun diplomasi alanına odaklanmış olması olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, forumda diplomasiyi ilgilendiren her konunun yaratıcı, vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülmesini istediklerini dile getirdi.