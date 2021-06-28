Batılılar terör suçlularına ve katillere kucak açtı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Yargı Erki Haftası münasebetiyle Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi ve yargı mensupları ile görüştü.

Bu görüşme sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde gerçekleşti.

28 Haziran 1981 terör saldırısı sonucu şehit olan İran'ın ilk Yargı Erki Başkanı Muhammed Beheşti ile 72 şehit yarenlerini yad eden Ayetullah Hamanei, Şehit Beheşti ülkede İslami Adalet'in kurucusudur. Bunu yapmak kolay bir iş değildi ve zordu. Yargı için yeni bir hareket başlatmıştı." dedi.

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