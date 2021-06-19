Aliyev, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi’yi tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın 8. Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Raisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev, mesajında şunlara yer verdi:

“Sayın Reisi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi samimi duygularımla tebrik ediyorum.

Azerbaycan Cumhuriyeti, tarihsel olarak dini ve kültürel köklerle bağlantılı olan İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilere özel önem vermektedir. Stratejik işbirliği düzeyine yükselen ilişkilerimizin mevcut durumu sevindiricidir. Ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen çok sayıda karşılıklı ziyaretler, imzalanan belgeler, ortak projeler ve Devlet Komisyonunun başarılı faaliyetleri, karşılıklı menfaatler sağlayan işbirliğimizin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Azerbaycan'ın kadim, tarihi topraklarının işgalden kurtarılması ile Azerbaycan-İran devlet sınırı tamamen ihya edilmiştir. Bu yeni durum, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için büyük fırsatlar vaat ediyor.

Azerbaycan-İran arasında karşılıklı saygıya ve iyi komşuluğa dayalı dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ortak çabalarımızla halklarımızın ve ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda güçlenmeye ve geliştirilmeye devam edeceğine inanıyorum.

Dost ve kardeş İran halkının refahı için gelecekteki faaliyetlerinizde size sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."