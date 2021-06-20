İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı’ndan önce yaptığı bir açıklamada, “Bugün nükleer müzakerelerin 6’ncı turunun son günüdür. Çok yoğun günlerden geçtik ve artık anlaşmanın tüm belgelerinin neredeyse hazır olduğunu düşünüyoruz. Anlaşmazlıkların ana konularından bazıları çözülmüş, bazıları ise çözülmemiştir. Ancak konular netlik kazanmış ve anlaşmazlıkların boyutlarının ne olduğu iyi şekilde tanımlanmıştır” dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, müzakerelerin ve olası anlaşmanın oldukça net olduğunu ve karşı tarafların kendi kararlarını verme zamanının geldiğini söyledi.

Başmüzakereci Irakçi, birkaç gün için müzakerelerin durdurulacağını ve tarafların daha fazla istişare yapmak ve karar almak için başkentlerine döneceklerini bildirdi.

Müzakerelerin bu turdaki ilerleyişi hakkında Irakçi, “Müzakerelerin her turunda ilerleme kaydettik ve bu ilerleme bazı dönemlerde daha az, bazılarında ise daha fazlaydı. Bu turda iyi ilerleme kaydettik” ifadesini kullandı.

Anlaşmanın tüm belgelerinin hazır olduğunu belirten Irakçi, “Anlaşmaya her zamankinden daha yakınız, ancak anlaşma ile aramızdaki boşluğu doldurma konusunda tarafların bir karar almasını gerektirir.” ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili, katılımcı heyetlerin daha fazla istişare için başkentlerine döneceklerini ifade ederek, uzlaşma sağlanması konusunda umutlu olduğunu söyledi.