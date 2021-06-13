Çin: ABD İran’a yönelik yaptırımları tamamen kaldırmalı

İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmeler Avusturya’nın Viyana kentinde sürüyor. Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Daimi Temsilcisi Wang Qun, son tur görüşmede, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tamamen kaldırması gerektiğini kaydetti.

Wang Qun, 11 haftadır devam eden görüşmelerde son aşamaya girildiğini, ancak İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmadığını ve bundan kaynaklı sorunların da hâlâ çözülemediğini belirtti.

Çin Temsilcisi Wang Qun, ABD’nin anlaşmaya dönmek için ilk olarak İran’a yönelik silah ambargosu gibi tek taraflı yaptırımları ve üçüncü taraflara yönelik uzun kol yargı yetkisini tamamen kaldırması gerektiğini vurguladı.

Wang, ilgili tarafların anlaşmadan dilediği zaman çekilmesini ve yaptırımları yeniden başlatmasını önlemek için de müzakere yoluyla verimli tedbirler almaları gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: CRI Türkçe