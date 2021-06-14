İran, yurtdışı seçmenlerin sayısını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran’da 18 Haziran cumhurbaşaknlığı seçimlerine ilişkin olarak Hatipzade, “Resmi olmayan istatistiklere göre, yurtdışında yaklaşık üç buçuk milyon seçmen oy kullanma hakkına sahiptir” dedi.

Hatipzade “Yurt dışında 204 oy kullanma şubesi ve 133 temsilciliğimiz olacaktır” ifadesini kullandı.

Said Hatipzade, Viyana görüşmelerindeki yeni turun son tur olma ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayarak, “ABD kararını vermeli ve nükleer anlaşma ve 2231 sayılı kararın suçlusu ve ihlalcisi olduğunu bilmeliler. Trump dönemindeki olayların tekrarlanmayacağına dair gerekli garantileri sağlamalılar” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, Viyana'daki müzakere taraflarının seçim sonuçlarını bekleyip beklemedikleri sorusuna, “Viyana'da yaşananların seçimler ve İran'ın iç gelişmeleri ile ilgisi yok. Müzakereler de yıpranmış değil, kalan konulara da zaman yok sanırım. Başkentlerde bu konularda siyasi bir karar alınmalı ve alınırsa nükleer anlaşmaya dönüş mümkün” diye konuştu.

Hatipzade, Viyana görüşmeleri ve İran ile UAEA arasındaki anlaşmayla ilgili olarak, “Anlaşmamız tekniktir ve parlamento kararının uygulanmasından bu yana onlara yargı dışı erişim hakkı vermedik. Bir ay içinde sonuca ulaşacağımız konusunda karamsar değilim. Gelmesek bile duruma devam etmek ve kameraları temizleyip temizlememek iç karardır. Elbette yargılamamak gerekir. Allah'ın izniyle görüşmeler İran'ın çıkarlarının teminatı ile sona erecek” değerlendirmesinde bulundu.

G7'nin İran'ın füze kabiliyetine ilişkin açıklamasına da değinen Hatipzade, “2231 sayılı kararın yorumları hem çok olası değil hem de çok yanlış. Karar hiçbir yerde İran'ın füze programlarını kısıtlamıyor. Bu yorumlar, iddia edenlerin güvenilirliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Bu ülkelerin liderlerinin kalan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ülkelerin işlerine müdahalelerine son vermeleri daha iyidir” şeklinde konuştu.