İranlı başmüzakereci, AB temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüştü.

Bölgesel ve küresel meselerin yanı sıra Afganistan’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar İran ve AB’nin çeşitli alanlardaki ikili ilişkileri ve işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca nükleer anlaşmanın son durumu ve müzakerelerin devam etmesi konusu ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi görüşmede düzenin İran milletine dayatılan zalimce yaptırımları kaldırma yönündeki kesin tutumuna vurgu yaptı.