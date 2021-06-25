BM'den ABD'ye ″İran'a yönelik yaptırımları kaldırın″ çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin 11'inci raporunu konseye sundu.

Nisan 2021'da Viyana'da başlatılan İran nükleer anlaşması görüşmelerini olumlu karşılayan Guterres, "Buna sıcak bakıyorum, çünkü İran ve ABD'ye nükleer anlaşma ve BMGK'nin 2231 kararının tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına geri dönme fırsatı sağlıyor." dedi.

Guterres, "ABD'yi bu kararda öngörülen yaptırımları kaldırmaya, İran ile petrol ticareti ve nükleer anlaşma kapsamında nükleer silahların yayılmasını önleme projeleriyle bağlantılı muafiyetleri genişletmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, "Bu adımlar İran nükleer anlaşması ve 2231 sayılı BMGK kararının doğru şekilde uygulanmasının kolaylaştırılması ve İran halkının anlaşmanın sunacağı somut yararlarından emin olabilmesi için gereklidir." diye konuştu.