Nasrullah'tan İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı

Al Mayadeen kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah yayınladığı bir mesajda İran’da 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Nasrullah’ın Reisi’ye hitaben kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu büyük zafer ve İran tarihindeki bu kritik dönemde cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi tebrik ediyorum.

Zaferiniz, İran ve bölge milletlerinin gelecekte karşılaşacakları zorluklarla yüzleşme umudunu canlandırdı.

Direnişin mücahidleri ve özgürlük sevenler, sizi saldırganlara karşı güçlü bir destekçi olarak görüyorlar.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Pakistan Başbakanı İmran Han, İslami direniş hareketi Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi de dün Seyyid İbrahim Reisi'yi İran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etmişti.

İran'da muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı oldu.