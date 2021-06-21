İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 136 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 485 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 101'e vaka sayısı ise 3 milyon 105 bin 620'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 258'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 760 bin 229'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.