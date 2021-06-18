İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 127 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 100 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 746'ya vaka sayısı ise 3 milyon 80 bin 526'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 316'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 722 bin 612'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.