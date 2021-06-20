  1. Toplum
20 Haz 2021 14:49

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 111 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 161 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 965'e vaka sayısı ise 3 milyon 95 bin 135'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 279'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 748 bin 320'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1895213
https://tr.mehrnews.com/news/1895213/

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