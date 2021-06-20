İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 111 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 161 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82 bin 965'e vaka sayısı ise 3 milyon 95 bin 135'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 279'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 748 bin 320'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.