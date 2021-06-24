İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 144 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 734 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 473'e vaka sayısı ise 3 milyon 140 bin 129'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 225'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 797 bin 105'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.