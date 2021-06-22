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22 Haz 2021 09:53

Suudi Bakan, UAEA Başkanı ile İran'ı görüştü

Suudi Bakan, UAEA Başkanı ile İran'ı görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Reuters'in haberine göre Viyana'ya resmi bir ziyarette bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

İran'ın nükleer programına dair son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Grossi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer tesislerinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde denetlenmesi konusunda güçlü bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Tiwtter üzerinden yaptığı açıklamada, Faysal Bin Ferhan'ın UAEA Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede uluslararası yasa ve normların İran tarafından ihlal edildiği iddialarının önlenmesi konusunun da masaya yatırıldığnı bildirdi.

News Code 1895267
https://tr.mehrnews.com/news/1895267/

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