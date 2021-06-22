Suudi Bakan, UAEA Başkanı ile İran'ı görüştü

Reuters'in haberine göre Viyana'ya resmi bir ziyarette bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

İran'ın nükleer programına dair son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Grossi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer tesislerinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde denetlenmesi konusunda güçlü bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Tiwtter üzerinden yaptığı açıklamada, Faysal Bin Ferhan'ın UAEA Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede uluslararası yasa ve normların İran tarafından ihlal edildiği iddialarının önlenmesi konusunun da masaya yatırıldığnı bildirdi.