İran yeni yerli aşı 'Noora'yı tanıttı

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Bakiatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı "Noora" Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ile Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

Noora aşısının ilk dozu Bakiatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı Dr. Samadiniya'ya yapıldı.

Son günlerde ülkede yerli aşı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verilmişti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de yerli koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

İran'da salgının başından bu yana toplam 3 milyondan fazla Covid-19 vakası görüldü, hastalık dolayısıyla 83 bin kişi yaşamını yitirdi.