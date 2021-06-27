Demokrasiden bahsedenler İranlı hastaların ilaçsız kalmasını istiyor

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Bakiatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı "Noora" bu sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ile Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törenle tanıtıldı

Törende bir konuşma gerçekleştiren Tümgeneral Selami, “Dünyada demokrasi ve özgürlükten bahsedenler, hasta çocuklarımızın annelerinin kollarında ölmesini istiyorlar. Ülkemizde hasta insanların ilaçsız kalmasını istiyor. Onların halkımız için planı yoksulluk, açlık ve hastalıktır. Bu nedenle tıbbi ilaç ve aşı temini için para transferine izin vermiyor, İran milletinin ihtiyaçlarını karşılamak için dünya ile etkileşime girmesine izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ın bağımsızlığını hedef alan büyük bir dünya savaşıyla karşı karşıya olduğunu anlatan Tümgeneral Selami, "Güçlü dünya bizi durdurmaya karar verdi, ancak biz de ayakta kalmaya karar verdik." dedi.

Korona aşısını Amerikalılara verme zamanı geldiğini belirten Devrim Muhafızları Genel Komutanı, yoksul ülkelere de aşı ulaştırmak istediklerini söyledi.

Tümgeneral Selami ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.