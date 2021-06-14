İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'e acil kullanım izni verildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bugün Merkezi eylaletinde basına yaptığı açıklamada, yerli yapım koronavirüs aşısı COVIRAN Bereket için acil kullanım izni verildiğini duyurdu.
Bakan Nemeki, yerli aşı Bereket'in ülkede yürütülen aşılama programında yer alacağını belirtti.
Öte yandan İslami İran İmam Humeyni fermanı icra kurulunca üretilen aşının klinik araştırma işleri müdürü Seyyit Rıza Mutahhari, 3 milyon doz COVIRAN Bereket aşısının üretildiğini açıklamıştı.
İran, ilk yerli aşısı COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.
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