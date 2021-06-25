Ayetullah Hamanei yerli korona aşısı yaptırdı

İran medyasına göre İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün yerli yapım COVIRAN Bereket aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan İslam Devrimi Lideri, Sağlık Bakanı Said Nemeki başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti:

"İlk başta yabancı aşı kullanmak istemedim, bu yüzden yerli aşı için beklemeye karar verdim çünkü milli gurrumuz olan ürünlere saygı göstermek zorundayız. Ülkde tedavi imkanı olduğu sürece neden yerli ürünler değerlendirilmesin ki?

Doğal olarak gerektiğinde yerli aşının yanında yabancı aşının kullanılmasında hiç bir mahsur yok, ancak İran yapımı aşıyı saygıyla karşılamak gerekir."

Devrim Lideri, "Bu aşının yapımında emeği geçen aktif ve çalışkan tüm genç bilim insanlarına ve ülkemizde aşı üreten diğer firmalara teşekkür ederiz." dedi.

Ayetullah Hamanei daha önce aşı sırası geldiğinde İran yapımı COVID-19 aşısı yaptıracağını söylemişti.

İslam Devrimi Lideri, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada, "güvensiz" olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı.

Ayetullah Hamanei, "Eğer Amerikalılar bir aşı geliştirebilecek olsalardı zaten şu ana kadar kendi ülkelerinde böylesi bir fiyasko durum içerisinde olmazlardı." demişti.