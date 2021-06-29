Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Batılılar terör suçlularına ve katillere kucak açtı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Yargı Erki Haftası münasebetiyle Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi ve yargı mensupları ile görüştü.

28 Haziran 1981'de terör saldırısı sonucu şehit olan İran'ın ilk Yargı Erki Başkanı Muhammed Beheşti ile 72 yarenlerini rahmetle yad eden Ayetullah Hamanei, Şehit Beheşti ülkede İslami Adalet'in kurucusudur. Bunu yapmak kolay bir iş değildi ve zordu. Yargı için yeni bir hareket başlatmıştı." dedi.

28 Haziran terör hadisesinin (İran takviminde 7 Tir terör olayı) yıldönümü münasebetiyle konuşma yapan Devrim Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Münafıklar (İslam Devrim karşıtı teröristler) bu tarihte büyük bir cinayete imza attılar. Bu katiller suçlarını itiraf etmiştir. Onların itirafları ve iğrenç eylemleri ile ilgli belgeleri mevcuttur. O katiller şu anda insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülkelerde özgürce dolaşıyorlar. Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşıyorlar. Avrupa devletleri onları desteklerken insan hakları savunucuları olduklarını iddia etmekten utanmıyorlar. Aslında Batılıların bu denli utanmaz olmaları çok garip ve tuhaf bir şey."

Ayetullah Hamanei, 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret ederek, İran halkının 18 Haziran'da büyük bir destan yazdığını söyledi.

İslam Devrimi Lideri, ABD, İngiltere ve bazı gerici ülklere ait medya kuruluşlarının İran seçimlerine karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kara kampanya yürüttüğüne dikkati çekerek, "Yabancılar seçime katılımın yüzde 20-25'e ulaşacağını umuyordu, ancak bu beklentileri gerçekleşemedi." ifadelerini kullandı.

İran seçimlerini eleştiren ABD'li bir yetkilinin iddialarına tepki gösteren Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

"ABD'deki başkanlık seçimi tüm dünyanın gözü önünde rezalete dönüştü, şimdi birkaç ay sonra aynı rezil insanlar İran seçimlerinden konuşup eleştiride bulunuyor, oysa ki onlar ülkelerindeki skandalla seçim hakkında tek bit kelime etmemeli."

İran'dan ABD'nin Suriye ve Irak saldırısına tepki

İran Dıişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, İran ile UAEA arasında sağlanan geçici anlaşma hakkında, “Hükümetin meclis yasası kapsamındaki yükümlülükleri oldukça açıktır. Bu anlaşmanın sürdürüp sürdürülmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmamıştır. Bunun yanı sıra güvenlik kamerası verilerinin silinmesi konusunda da herhangi bir karar alınmadı.” dedi.

Hatipzade, Suriye ve Irak’taki direniş gruplara ait mevzilerin ABD tarafıdnan hedef alınmasına tepki göstererek, “ABD bölgede yanlış yola girmeye devam ediyor. Ne yazık ki, Washington, sadece yaptırım konusunda değil, bölgesel politikada da ABD’nin geçmişteki başarısız politikalarında ısrarcıdır” ifadelerini kullandı.

Hatipzade, ABD hükümetine hitaben şunları söyledi:

"ABD’ye duygusal davranışlarda bulunmak, kriz çıkarmak ve bölge halkına sorun yaratmak yerine gittiği yanlış yolu düzeltmesini ve bölge halkının kendi kaderini belirlemesine izin vermesini tavsiye ediyoruz.”

Suriye'ye İran heyetinden önemli ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak komitelerin iki dost ülke ve halkların çıkarına başta ekonomik düzeyde olmak üzere her alanda ikili işbirliğini geliştirmek için oynadıkları rolün önemi ele alındı.

Görüşmede bölgedeki durumu gözden geçirildi ve özellikle Astana ayağı toplantılarının gündemi olmak üzere siyasi kaygı taşıyan bir dizi konu ele alındı.

Ayrıca, Suriye ve halkının yararına olumlu sonuçlar elde etmek için bu yolda yürütülen siyasi çabaların sürdürülmesinin gerekliliği ve Anayasayı Tartışma Komisyonu’nun herhangi bir dış müdahale olmaksızın çalışmalarını takip etmesinin önemi vurgulandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 351 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 985'e vaka sayısı ise 3 milyon 180 bin 92'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 185'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 848 bin 42'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.