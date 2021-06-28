İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 351 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 985'e vaka sayısı ise 3 milyon 180 bin 92'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 185'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 848 bin 42'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.