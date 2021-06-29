İran'dan BM'nin çocuk hakları raporuna eleştiri

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ''Çocuklar ve Silahlı Çatışma" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist Rejim ve işgalci Suudi koalisyonunun suçları karşısında BM ve Genel Sekreter'in sessizliğini eleştirdi ve terör rejimi İsrail güçlerinin, BM Genel Sekreteri'nin çocuk ihlalinde bulunduğuna dair raporlarda hiçbir zaman kara listeye alınmadığını ve saldırgan Suudi koalisyonunun adının listeden çıkarılmasına tepki gösterdi.

Taht Revançi, çocuklara ve silahlı çatışmalara ilişkin son raporunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çatışma durumlarında çocukların korunmasına yönelik tek taraflı yaptırımların etkilerine değinme konusundaki ihmaline de dikkat çekerek bu durumun çoğu zaman ekonomiyi ve yaşam koşullarını kötüleştirdiğini ve sonunda çocukların terörist gruplar tarafından şom amaçları için kullanıldığını, evlerini ve ailelerini terk etmeye zorlandıklarını ve bu durumun onları uygun eğitimden, hizmetten mahrum bıraktığını söyledi.

Taht Revançi ayrıca, "Silahlı çatışmalarda çocukların korunması, geleceğin toplumlarının korunmasıdır ve herkes çocukları savaş ve çatışmanın tahribatından korumak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sektreteri Antonia Guterres'in, çatışma bölgelerindeki çocuklarla ilgili son günlerde yayınladığı raporda, çocuk haklarını ihlal eden ülkeler listesinde İsrail ve Suudi Arabistan'a yer vermemesi tepki çekmişti.