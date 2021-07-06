İran sinemasından bir film Güney Kore'de gösterilecek

İranlı sinemacı Muhammed Salehi Nejad’ın yazıp yönettiği ‘Koza ve Kelebek’ adlı uzun metrajlı film, bu sene 16’ncısı düzenlenecek olan Busan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

‘Koza ve Kelebek’ adlı uzun metrajlı filmin özeti şöyledir:

“8 yaşındaki Pervane engelli olduğu için okula gidemiyor. 9 yaşındaki Yaver ona okuma yazma öğretmeye çalışıyor”

Busan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali 5-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenecek.