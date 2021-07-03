İspanya'dan sonra İtalya da yarı finale yükseldi

Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'ndaki 3 maçını da kazanarak çıkan İtalya, kendisi gibi gruptaki tüm maçlarını kazanan Belçika karşısında maça etkili başladı. Gök Mavililer'in golleri gelmeden önce kaleci Donnarumma iki net gol pozisyonunda rakiplere geçit vermedi.

Barella, 31. dakikada eşitliği bozarken; Insigne, 44'te belki de turnuvanın en güzel gollerinden birini kaydetti. Napoli'li oyuncu kendi yarı sahasından aldığı topu müthiş bir vuruşla ağlarla buluşturdu. İlk yarının 2. uzatma dakikasında Lukaku, penaltı vuruşuyla ağları havalandırdı ve takımını ümitlendirdi. Soyunma odasına İtalya, 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Belçika daha atak oynadı. Özellikle sol kanattan Docu'nun başlattığı ataklarla Belçika, tehlikeler yarattı. Özellikle 61. dakitada Lukaku gole çok yaklaşırken; Spinazzola, topu son anda kale çizgisinden çıkardı. Spinazzola, 80. dakikada sakatlanarak oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve İtalya, yarı finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu.

Kaynak: T24