EURO2020'de 'Delta varyantı' paniği

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ukrayna'yı 4-0 yenen İngiltere, yarı finale yükseldi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ile İngiltere karşılaşırken İtalyan yetkililer koronavirüsün Delta varyantı için inanılmaz önlemler aldı..

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı İngiltere'den taraftarların maça gelme ihtimaline karşı İtalyan hükümeti ek tedbirler alırken, yaklaşık 2 bin İngiliz futbolsever Ukrayna karşısında takımlarına tribünden destek verdi.

Covid-19'un "Delta varyantı"nın İngiltere'de vaka sayılarını artırması nedeniyle İtalya Sağlık Bakanlığı, 18 Haziran'da 5 günlük karantina ve üstüne test yapma zorunluluğu getirmişti.

Ukrayna-İngiltere maçı için Roma'ya gelecek taraftarların bu tedbirlere uymama ihtimaline karşı maça bir gün kala ek tedbirleri devreye sokan İtalyan makamları, Roma Olimpiyat Stadı çevresinde turnikelerden önceki kritik yerlere polisin kontrol noktaları oluşturacağını ve özellikle İngiltere'den geldiği tespit edilen taraftarların 5 günlük karantinaya uyup uymadığının denetleneceğini duyurmuştu.

Kaynak: Cumhuriyet, AA