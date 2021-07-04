Somali'de Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de eğitim alan ve Gorgor adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun, Galmudug eyaletine bağlı El Dhere şehrinde Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda 15 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedilerek, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
Öte yandan bölge sakileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, operasyonda 7 askerin yaralandığını söyledi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
AA
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