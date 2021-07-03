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3 Tem 2021 14:33

İran'da 2 milyon 914 bin 830 korona hastası sağlığına kavuştu

İran'da 2 milyon 914 bin 830 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 111 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 341 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 627'ye vaka sayısı ise 3 milyon 241 bin 37'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 207'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 914 bin 830'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1895495
https://tr.mehrnews.com/news/1895495/

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