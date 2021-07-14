İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 23 bin 371 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 391'e vaka sayısı ise 3 milyon 440 bin 400'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 963'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 69 bin 943'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.