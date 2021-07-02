İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 127 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 836 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 516'ya vaka sayısı ise 3 milyon 232 bin 696'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 196'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 902 bin 140'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.