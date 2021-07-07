Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Azerbaycan'ın 3+3 formattaki işbirliği teklifine yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Güney Kafkasya'da '3 artı 3' formülü

Hatipzade, Azerbaycan'ın 3+3 formattaki işbirliği teklifine yanıt olarak, "Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla birlikte Kafkasya ülkeleri ile İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye arasında ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı temelinde işbirliği yapılması için uygun bir zemin hazırlanmıştır. Bu kapsamda İran, bölgedeki diplomatik faaliyetlerinde üç artı üç modelini izlemiştir." dedi.

Hatipzade, "Kafkasya'nın üç ülkesi, Rusya ve Türkiye ile yakın ilişkilere sahibiz. Dolayısıyla İran böyle bir işbirliğinin ilk adımlarını atabilir." ifadesini kullandı.

'Reisi hükümetinin nükleer anlaşma tutumu değişmeyecek'

İran'ın nükleer anlaşma tutumunun hükümet değişikliğiyle değişmeyeceğini belirten Hatipzade, şunları kaydetti:

"İran'ın nükleer anlaşma konusundaki tutumu ve yaptırımların kaldırılması, Tahran’ın ilkeli duruşlarından biridir ve hükümet değişikliği ile değişmeyecektir. Dolayısıyla bir anlaşmaya varılırsa Sayın Reisi hükümeti buna sadık kalacaktır, çünkü diğer bazı tarafların yaklaşımlarının aksine verilen taahhütlere ve vaatlere sadık kalmak İran İslam Cumhuriyeti için her zaman temel bir ilkedir."

İran'dan Elburz eyaletindeki sabotaj eylemi ile ilgili yeni açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 23 Haziran’da Kerec kentinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yapılan başarısız sabotaj eylemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Ali Rebii konuya ilişkin olarak, “Bu sabotaj eylemini onaylıyor ve olayın herhangi bir insani veya cihazların hasarına yol açmadığını ifade etmek isterim.” dedi.

Binaların birinin çatısında hafif bir hasar oluştuğunu belirten Rebii, “Bazı medya kuruluşlarından yayınlanan görüntüler aslında çatının tamir için söküldüğünden sonra çekilmiştir.” ifadesini kullandı.

İran'ın güneyinde bir terör çetesi çökertildi

İran Polis Teşkilatı tarafından yapılan yazılı bir açıklamada, ülkede bir terör çetesinin çökertildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir grup sabotajcı, toplumun güvenliğine zarar vermek amacıyla ülkede silahlı saldırı planı hazırlamıştı; ancak polis ve istihbarat ekibinin çalışmalarıyla bu çetenin ana üyeleri ülkenin güney eyaletlerinde tespit edilerek tutuklandı."

Açıklamada, bu çetenin yurtdışındaki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ve onlar tarafından desteklenip yönlendirildiği kaydedildi.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 146 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 80 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85 bin 95'e vaka sayısı ise 3 milyon 286 bin 923'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 953 bin 586'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.