Zarif'ten Ahmed Cibril’in vefatı için Filistin'e taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatından dolayı Filistin'e bir taziye mesajı gönderdi.

Zarif’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Yorulmak bilmeyen bir mücahit olarak Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatından derin üzüntü duydum.

Filistin masum halkı, ömrünü kudüs’ün özgürlüğü için harcayan büyük bir cihatçı’yı kaybetti.

Yüce Allah’tan merhum Ahmed Cibril için rahmet, ailesi ve yakınları için sabır diliyorum.”