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6 Tem 2021 09:53

İran’dan Filipinler'deki uçak kazası için taziye mesajı

İran’dan Filipinler'deki uçak kazası için taziye mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi Filipinler'in güneyinde askeri uçağın düşmesi nedeniyle Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana’a taziye mesajı gönderdi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi Filipinler'in güneyinde askeri uçağın düşmesi nedeniyle Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana’a taziye mesajı gönderdi.

Tuğgeneral Hatemi’nin taziye mesajında, “Dost ve kardeş ülke Filipinler'e ait C130 tipi bir askeri uçağın düşmesi sonucu çok sayıda subayın hayatını kaybetmesini üzüntüyle öğrendim.” denildi.

Tuğgeneral Hatemi, Filipinli mevkidaşı Delfin Lorenzana’a gönderdiği taziye mesajında üçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Ne olmuştu?

Filipinler'in Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'nda 4 Temmuz'da bir askeri uçak düştü. 92 kişiyi taşıyan uçakta 45 kişi öldü.

News Code 1895556
https://tr.mehrnews.com/news/1895556/

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