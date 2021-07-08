İranlı yetkiliden Filistin'e başsağlığı mesajı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı ve Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Genel Sekreteri Emir Abdullahiyan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Emir Abdullahiyan'ın kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkı, hayatını sahte İsrail rejimine karşı savaşmaya, Mescid-i Aksa'yı ve işgal altındaki Filistin topraklarını özgürleştirmeye harcayan komutana veda ediyor.

Filistin'in bu mücahit ve kahramanının mücadeleleri ve fedakarlıkları asla unutulmayacak. Direniş ve bu okulda yetiştirilen gençler, onun yoluna kararlılıkla devam edecek. Kudüs ve Filistin toprakları hiç şüphesiz onların yardımıyla özgürleşecektir."