Ayetullah Hamanei'den Ahmed Cibril'in vefatı için Filistin'e taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatından dolayı bir taziye mesajı yayınladı.

Ayetullah Hamanei’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Yorulmak bilmeyen mücahit Ahmed Cibril’in vefatından dolayı Filistin halkına, Filistin mücadelesindeki tüm mücahitlere, Batı Asya’daki tüm direniş üyelerinin yanı sıra merhumun yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu cesur adam, hayatını mazlum vatanı yolunda geçirdi. Yüce Allah’tan kendisi için rahmet diliyorum.”