İran'dan Rusya'ya uçak kazası için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Rusya'ya taziyelerini iletti.
Hatipzade uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Rus halkına ve Moskova hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda yer alan Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinden havalanan yolcu uçağı ile irtibat kalkışından 10 dakika sonra kesilmişti.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, An-26 tipi yolcu uçağının enkazının yerinin belirlendiğini açıklamış, uçaktaki 28 kişiden hayatta kalanın olmadığını bildirmişti.
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