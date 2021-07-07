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7 Tem 2021 09:27

İran'dan Rusya'ya uçak kazası için taziye mesajı

İran'dan Rusya'ya uçak kazası için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Rusya'ya taziyelerini iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Rusya'ya taziyelerini iletti.

Hatipzade uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Rus halkına ve Moskova hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda yer alan Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinden havalanan yolcu uçağı ile irtibat kalkışından 10 dakika sonra kesilmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya, An-26 tipi yolcu uçağının enkazının yerinin belirlendiğini açıklamış, uçaktaki 28 kişiden hayatta kalanın olmadığını bildirmişti.

News Code 1895583
https://tr.mehrnews.com/news/1895583/

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