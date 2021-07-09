Kudüs Gücü Komutanı'ndan Ahmed Cibril için taziye mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Cibril’in vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Taziye mesajında, "Saygıdeğer merhum, kişiliği ve davranışıyla, direnişin doğasını yaratma konusunda kapsamlı bir yaklaşım sergilemiştir. Kudüs ve tüm Filistin topraklarının kurtuluşu, Ebu Cihad (Ahmed Cibril) için bir pusulaydı ve bir gün bile yönünden kaybolmadı." denildi.

Tuğgeneral Kaani'nin kaleme aldığı mesajda, "Ahmed Cibril, tüm baskı ve yıldırmalara rağmen, Filistin'in geri alınmasının ancak direniş silahıyla mümkün olduğuna inanıyordu. Direniş Ekseni'nin kurucularından biriydi ve tüm çabasını bu eksene hizmet etmeye adadı ve şehitlerin kanına sadık kaldı." ifadelerine yer verildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Komutanlık Genel Sekreteri ve kurucusu Ahmed Cibril, Suriye’nin başkenti Şam'da dün 83 yaşında yaşamını yitirdi.

