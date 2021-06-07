  1. Azerbaycan
7 Haz 2021 12:22

Azerbaycan'dan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan'dan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan, Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Azerbaycan, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Gotki bölgesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Tiwtter hesabından yapılan paylaşımda, "Gotki'deki tren kazasından dolayı duyduğumuz üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Kazada hayatını kaybeden 30 yolcunun ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günde düşüncelerimiz ve dualarımız kardeş Pakistan ile." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralanmıştı.

News Code 1894875
https://tr.mehrnews.com/news/1894875/

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