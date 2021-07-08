Reisi'ye liderlerden tebrikler gelmeye devam ediyor

İran'da 18 Haziran seçim zaferinin ardından yabancı liderlerden Ayetullah Seyyid İbrahim Resi'ye tebrikler gelmeye devam ediyor.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Namibya Devlet Başkanı Hage G. Geingob ve Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Kuala Lumpur ile Tahran arasındaki yakin ilişkilerin daha da güçlendirilmesini temenni eden Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın mesajında, "İran ve Malezya'nın lişkilerini daha üst düzeyde güçlendirmek için işbirliklerini sürdüreceğinden eminim" ifadesine yer verildi.

Namibya Devlet Başkanı Hage G. Geingob de mesajında ülkesinin İran ile ikili ilişkileri güçlendirmekten yana olduğunu belirterek, yeni cumhurbaşkanı döneminde İran halkı için ileleyiş ve başarılar diledi.

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio de iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğuna atıfta bulunarak bu ilişkilerin iki ülkenin halkının menfaatleri doğrultusunda devam etmesini temenni etti.