Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti

Bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra Avrupa'nın göbeğinde yaşanan Srebrenitsa soykırımının 26'ıncı yıldönümü.

19 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Bu yıl kimlikleri tespit edilen kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 16; en yaşlısı ise 63 yaşındaydı.

19 kurban bugün düzenlenecek törenle son yolculuğa uğurlanacak. Toprağa verilme işleminin ardından anıt mezarlıkta defnedilenlerin sayısı ise 6 bin 671'e ulaşacak.

11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürülmesi, Avrupa tarihinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük katliam olarak nitelendiriliyor.

Soykırımın baş sorumlularından Ratko Mladiç, 16 yıllık firarın ardından 2011'de yakalanmıştı. Lahey'de yargılanan Mladiç, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA