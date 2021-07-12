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12 Tem 2021 09:44

Irak Başbakanı Kazımi ABD yolcusu

Irak Başbakanı Kazımi ABD yolcusu

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin daveti üzerine bu ayın sonunda Washington'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Irak medyasına göre Başbakan Mustafa el-Kazımi, bu ayın sonunda Washington'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Irak Bakanlar Kurulu’ndan bir yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, Başbakan el-Kazımi’ye iki hafta önce ABD’den resmi davet geldi.

Ziyaretin Temmuz ayı sonunda gerçekleşmesi ve Kazımi’nin ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi bekleniyor.

Biden-Kazımi görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik müzakere, yönetimde gelecek dönem, İran ve diğer bazı başlıkların masaya yatırılması ön görülüyor.

News Code 1895694
https://tr.mehrnews.com/news/1895694/

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