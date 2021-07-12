Irak Başbakanı Kazımi ABD yolcusu

Irak medyasına göre Başbakan Mustafa el-Kazımi, bu ayın sonunda Washington'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Irak Bakanlar Kurulu’ndan bir yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, Başbakan el-Kazımi’ye iki hafta önce ABD’den resmi davet geldi.

Ziyaretin Temmuz ayı sonunda gerçekleşmesi ve Kazımi’nin ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi bekleniyor.

Biden-Kazımi görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik müzakere, yönetimde gelecek dönem, İran ve diğer bazı başlıkların masaya yatırılması ön görülüyor.